Candidatos responden sobre crisis del gas: crítica y propuestas para estas elecciones

En medio de la crisis energética provocada por el desabastecimiento de gas natural, diversos candidatos presidenciales se pronunciaron sobre la situación y cuestionaron algunas de las medidas adoptadas por el gobierno del presidente José María Balcázar. El tema se ha convertido en uno de los principales puntos del debate político a pocos meses de las elecciones.

El candidato de Alianza para el Progreso, César Acuña, hizo un llamado al Ejecutivo para que restablezca lo antes posible el suministro de gas natural en el país. En tanto, el postulante de País para Todos, Carlos Álvarez, criticó la decisión de implementar clases virtuales en los colegios, señalando que el país no puede paralizarse frente a la emergencia.

Por su parte, el candidato de Frente Esperanza, Fernando Olivera, también cuestionó la medida de trasladar las clases a la modalidad virtual en instituciones públicas y privadas. En la misma línea, el postulante de Renovación Popular, Rafael López Aliaga, criticó que el Perú no cuente con un ducto alterno de contingencia para enfrentar este tipo de emergencias.

CUESTIONAN FALTA DE LIDERAZGO

Mientras tanto, la lideresa de Fuerza Popular, Keiko Fujimori, señaló que el Ejecutivo debe priorizar el abastecimiento de gas natural para sectores esenciales como las familias y los taxistas. A su turno, la candidata de Fuerza y Libertad, Fiorella Molinelli, cuestionó la falta de liderazgo del Gobierno para enfrentar la crisis energética que afecta a todo el país.