Último simulacro de votación presidencial: preferencias electorales marcando sobre una réplica de la cédula

A 28 días de las elecciones presidenciales, la encuestadora CIT Opinión y Mercado realizó un simulacro nacional de votación utilizando una réplica de la cédula electoral para medir las preferencias de los ciudadanos. El estudio ubica en el primer lugar al candidato Rafael López Aliaga con 16.1 % de intención de voto.

En el segundo lugar aparece la candidata Keiko Fujimori, de Fuerza Popular, con 9.7 %, seguida por César Acuña, de Alianza para el Progreso, con 7 %. Más atrás figuran Alfonso López Chau con 6.9 % y el humorista y candidato Carlos Álvarez con 5.2 %. En el sexto lugar se ubica Wolfgang Grozo con 4.5 % de las preferencias.

Otros postulantes que aparecen en el simulacro son Yonhy Lescano, de Cooperacion Popular, con 3.6 %, George Forsyth, de Somos Perú, con 2.1 %, Paúl Jaimes, del partido Progresemos, con 2 %, José Luna Gálvez, de Podemos Perú, con 2 %, Mario Vizcarra, de Perú Primero, con 1.8 %, Jorge Nieto con 1.7 % y Roberto Sánchez con 1.4 %.

VALLA ELECTORAL

José Manuel Saavedra, CEO de CIT Opinión y Mercado, destacó el crecimiento de Grozo en las últimas semanas, aunque precisó que el estudio se realizó antes de que el candidato fuera vinculado con el empresario Zamir Villaverde. Asimismo, la consultora proyecta que solo cinco partidos políticos lograrían superar la valla electoral.