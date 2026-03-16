Las confesiones de Carlos Álvarez: candidato presidencial vuelve a la campaña en las calles

El candidato presidencial Carlos Álvarez continúa recorriendo las calles en el marco de su campaña electoral rumbo a las elecciones del próximo mes. En una entrevista con un equipo de Panorama, el también comediante se refirió a sus principales propuestas y a su visión sobre los problemas que enfrenta el país.

En materia de seguridad ciudadana, Álvarez planteó una medida drástica contra la delincuencia. Según indicó, de llegar al poder dará un plazo de 24 horas para que los delincuentes extranjeros abandonen el Perú, advirtiendo que, de no cumplirse esta disposición, ordenaría la intervención de las Fuerzas Armadas para proceder con su captura.

A 28 días de los comicios presidenciales, el candidato continúa recorriendo distintos puntos del país con el objetivo de sumar respaldo ciudadano. Durante sus actividades proselitistas busca convencer a los electores de que sus propuestas representan una alternativa frente a los problemas de inseguridad, economía y gobernabilidad.

SOBRE SU VIDA PERSONAL

En otro momento de la entrevista, Carlos Álvarez prefirió no referirse a aspectos de su vida privada, incluyendo su sexualidad. El aspirante presidencial señaló que se siente feliz con su vida personal y enfatizó que no permitirá que ese ámbito sea objeto de debate público durante la campaña electoral.