Nuevo premier Luis Arroyo en Panorama: “La extorsión se ha reducido en 39%”

El presidente del Consejo de Ministros, Luis Arroyo, ofreció una entrevista a Panorama, donde abordó temas de seguridad ciudadana, coyuntura política y el reciente robo de lingotes de oro en la Costa Verde. El premier señaló que, hasta el momento, no existe una denuncia formal sobre este caso, aunque precisó que las autoridades deben iniciar una investigación de oficio.

El diálogo con Carlos Muschi, Arroyo aseguró que uno de los principales objetivos de su gestión será combatir la delincuencia y la minería ilegal. En ese sentido, destacó que la extorsión se ha reducido en un 39% entre enero y marzo de 2025 y el mismo periodo de 2026, cifra que, según indicó, refleja avances en las estrategias implementadas por el Ejecutivo.

El titular de la Presidencia del Consejo de Ministros también se refirió a su designación en el cargo, afirmando que desconocía que sería el reemplazo de la exjefa del Gabinete, Denisse Miralles. “No sabía que yo iba a ser reemplazo de Denisse Miralles”, declaró, añadiendo que asumió el puesto con responsabilidad en medio de un contexto complejo.

SOBRE PRESIDENTA BALCÁZAR

Finalmente, Arroyo se pronunció sobre el estado de salud del presidente José María Balcázar, asegurando que se encuentra en buenas condiciones y cumpliendo actividades en distintas regiones del país. Asimismo, anunció que sostendrá reuniones con transportistas para atender sus demandas, especialmente frente al alza del combustible y los problemas de inseguridad y la extorsión.