Los “tiktokers” de José “Pepe” Luna: plata en mano para ganar votos

Una nueva controversia envuelve al candidato José Luna, luego de que su equipo de campaña fuera captado entregando dinero en efectivo a ciudadanos como parte de dinámicas difundidas en redes sociales. Bajo la frase “Pepe sácame el yape”, un grupo de jóvenes promueve retos que, al ser cumplidos, son recompensados con pagos de hasta 200 soles.

Las imágenes muestran a cuatro jóvenes tiktokers realizando estas actividades en espacios públicos, incentivando la participación de personas a cambio de dinero. Esta modalidad ha sido duramente cuestionada por diversos sectores, al considerarse una posible forma de inducir el voto en el marco del proceso electoral.

Según se conoció, estos mismos jóvenes acompañan al candidato en mítines y eventos proselitistas, lo que refuerza la vinculación con su campaña. La situación ha generado una ola de reacciones en redes sociales, donde usuarios cuestionan la ética de este tipo de estrategias para captar simpatizantes en plena campaña electoral.

CUESTIONAN A PEPE LUNA

Al respecto, José Tello, presidente del instituto Aklla Perú, señaló que este tipo de acciones podría configurar una infracción electoral. “Si es un infractor siendo candidato, nunca va a ser una buena autoridad”, se refirió sobre Luna Gálvez, advirtiendo sobre los riesgos de normalizar este tipo de prácticas en la política.