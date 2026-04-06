López Aliaga a 7 días de las elecciones: evento en Andahuaylas, propuestas, seguridad y economía

El candidato presidencial Rafael López Aliaga, en una entrevista para Panorama, se refirió a los distintos contratiempos e incidentes registrados durante su última visita a provincias del interior del país.

Durante la conversación, defendió su forma de hacer política y agradeció el respaldo de las personas que lo han acompañado en su campaña, pese según señaló a las acciones y cuestionamientos de sus adversarios políticos.

Asimismo, hizo hincapié en sus principales propuestas de campaña, enfocándose en los sectores más afectados del país y en las posibles soluciones que plantea para atender estas problemáticas.

INCIDENTE EN ANDAHUAYLAS

Una de las polémicas que lo ha puesto en el ojo de la tormenta ha sido el incidente en Andahuaylas, situación que ha generado muchas críticas e incluso se ha visto reflejado en las encuestas. “He llegado donde no ha llegado nadie, hay candidatos que no han ido, mi gira es a nivel nacional, he ido a todos los departamentos del Perú, tenemos bases muy fuertes y vamos a ganar”, indicó el candidato de Renovación Popular.

Además, responsabilizó a sus contrincantes políticos de ser los causantes de su último altercado. “Yo podría hacer lo mismo, podría también ordenar cuando vaya algún candidato de ellos, pero no es la forma de hacer política (...) Absolutamente (responsabilizó) a López Chau y Roberto Sánchez, es la forma radical de no dejar hablar a nadie que tenga una propuesta distinta”, agregó López Aliaga.

PROPUESTAS DEL CANDIDATO

Asimismo, ratificó su compromiso con los pobres del Perú, indicando que destinará un presupuesto de 80 millones de soles que hoy es malgastado para reforzar programas sociales. “(...) 80 mil millones de soles que en mi gobierno van a ir a los pobres del Perú para darles primero colegios comedor para que puedan tener comida 24 horas, además de las tablets, tratar de dárselas a los chicos (...)”, manifestó.

En lo que respecta a seguridad ciudadana, agregó que también es una de las prioridades en su gobierno. “Invertir en seguridad ciudadana, poner mil millones de dólares y atrapar al delincuente y llevarlo a la selva de frente”, sostuvo.

Por otro lado, el crecimiento económico se presenta como uno de los factores más relevantes a nivel nacional, ya que se proyecta una expansión del 3 %, la cual, con una adecuada gestión, podría incluso duplicarse. “Para que un país crezca tiene que haber inversión, inversión nacional, inversión del Estado e inversión extranjera; la más rápida que yo voy a aplicar es la inversión del Estado en lo que es la militarización del Perú", agregó.