El especial de Carlos Álvarez: sorpresiva subida en la recta final puede ponerlo en segunda vuelta

A 7 días de las elecciones, el candidato por el partido País para todos, Carlos Álvarez ha presentado un crecimiento considerable en las encuestas y una buena receptividad de la opinión pública.

Todo esto, sumándole su campaña política ha hecho que sea colocado como uno de los candidatos a pasar a la segunda vuelta de las Elecciones Generales 2026 por encima de otros favoritos a tener ese lugar.

PALABRA DE CARLOS ÁLVAREZ

Ante esta situación, Álvarez se mostró sereno y ratificó la desunión que, según señaló, atraviesa el país desde hace varios años. ”Yo apelo a la unión racional, todos los peruanos estamos divididos hace mucho tiempo, tenemos que unirnos como peruanos”, indicó en su último recorrido por las calles de la capital.

Las últimas encuestas lo han colocado como uno de los principales candidatos, situación que respeta pero mostrando su relevancia a lo que pueda pasar el día de las elecciones. “Las encuestas son las encuestas, pero para mí es más importante, aparte de las encuestas, que tiene todo mi respeto, es la votación del 12 de abril; ahí los peruanos darán su veredicto de quién pasará la segunda vuelta”, agregó.

SU CAMPAÑA POLÍTICA

Uno de los principales puntos fuertes del candidato es el reconocimiento y el cariño que ha ganado a lo largo de su carrera como cómico, situación que ha sabido aprovechar para difundir sus propuestas y transmitir un mensaje de paz sobre el país que aspira a construir. “Es un compromiso con la paz, con la pacificación del país, que eso va a redundar en todos y cada uno de los peruanos que hoy por hoy sufrimos de este baño de sangre que no tiene cuando terminar, sobre todo de gente inocente”, sostuvo.

Asimismo, pidió al electorado confiar en sus propuestas y en su planteamiento de sistema democrático. “Apuesten por la democracia, apuesten por este sistema democrático, que a pesar de todos sus defectos es el menos imperfecto de todos”, manifestó.