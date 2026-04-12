Pleno del JNE dispuso continuar votaciones este lunes 13 de abril

El Jurado Nacional de Elecciones (JNE) anunció esta noche la ampliación del horario de votación para este lunes 13 de abril, luego de que en algunos centros educativos no se lograra instalar mesas de sufragio durante la jornada electoral del domingo 12 de abril.

En un pronunciamiento dirigido a la ciudadanía, el organismo electoral precisó que esta medida se aplicará exclusivamente en los locales donde no fue posible llevar a cabo la votación, con el objetivo de garantizar el derecho de los ciudadanos a participar en el proceso electoral.

Por su parte, Yessica Clavijo, secretaria del Jurado Nacional de Elecciones, informó que el horario de votación será ampliado hasta las 6:00 de la tarde. Asimismo, se dispuso que la instalación de mesas se realice desde las 7:00 a.m. hasta las 2:00 p.m. del lunes 13 de abril.

PIDE APOYO A LA PCM

El presidente del organismo, Roberto Burneo, señaló que esta decisión busca asegurar la transparencia y continuidad del proceso electoral. Además, el JNE solicitó apoyo a la Presidencia del Consejo de Ministros, al Ministerio de Educación, al Ministerio de Trabajo y a las fuerzas del orden para garantizar el desarrollo adecuado de esta jornada complementaria.