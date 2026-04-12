¿Qué hacer con Piero Corvetto? 15 locales electorales no abrieron

El excongresista Víctor Andrés García Belaúnde criticó duramente a la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE) por la demora en la entrega de material electoral que impidió la apertura de 15 locales de votación en San Juan de Miraflores, Lurín y Pachacámac, afectando a miles de ciudadanos durante la jornada electoral.

En entrevista exclusiva con Panorama, el exparlamentario señaló que el jefe de la ONPE, Piero Corvetto, tiene la responsabilidad directa de lo ocurrido y consideró que debe dejar el cargo de manera inmediata. “El jefe actual de la ONPE tiene que irse”, sostuvo, al referirse a graves falencias en la gestión del proceso electoral.

Asimismo, recordó que durante su etapa como congresista planteó la figura del antejuicio para funcionarios de la ONPE, por lo que pidió retomar esta iniciativa y aplicarla de ser necesario ante los hechos registrados. También mencionó que en el pasado, cuando las Fuerzas Armadas y la Marina de Guerra del Perú participaban en el traslado de material electoral, no se producían este tipo de retrasos.

AFECTÓ LA IMAGEN DEL PAÍS

García Belaúnde advirtió que el hecho de que más de 63 mil personas no hayan podido votar representa un grave daño para el país, incluso si no altera significativamente los resultados. Señaló que la situación ha afectado la imagen internacional del Perú. Tras lo ocurrido, la Policía y la Fiscalía acudieron al local de la empresa Galaga SAC, señalada por la ONPE como responsable de los retrasos.