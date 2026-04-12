Rafael López Aliaga en pugna por entrar a segunda vuelta: perfil del candidato en elección con pronóstico reservado

El candidato de Renovación Popular, Rafael López Aliaga, se encuentra en una reñida pugna por acceder a la segunda vuelta electoral, tras obtener 13.0% en los resultados a boca de urna. El escenario refleja una contienda ajustada, donde cada voto resulta clave para definir a los finalistas.

Rafael López Aliaga, empresario y político peruano, postula por segunda vez a la presidencia de la República. Es conocido también por el alias “Porky” y lidera el partido Renovación Popular, con el que busca consolidar su presencia en la política nacional.

El exalcalde metropolitano de Lima ejerció el cargo desde enero de 2023 hasta octubre de 2025, cuando renunció para participar en las Elecciones Generales 2026. Previamente, había sido elegido en los comicios municipales de 2022, lo que marcó su salto a una mayor proyección política a nivel nacional.

A LA ESPERA DE RESULTADOS

Tras dejar la alcaldía, Rafael López Aliaga inició su campaña presidencial con el objetivo de alcanzar la segunda vuelta y competir por la presidencia de la República. En un contexto de resultados ajustados, el candidato de Renovación Popular espera que el conteo oficial confirme su paso a la siguiente etapa electoral.