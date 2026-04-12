Almirante Calisto Giampietri se pronuncia tras incidencias durante jornada electoral

El almirante Calisto Giampietri se pronunció luego de que el Jurado Nacional de Elecciones (JNE) planteara continuar las votaciones en Lima Metropolitana tras la no instalación de 211 mesas, situación que afectó a más de 63 mil electores.

Giampietri consideró adecuada la decisión del organismo electoral, aunque cuestionó la gestión del jefe de la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE), Piero Corvetto. “Nos ha llevado a una situación irresponsable que históricamente jamás se ha dado en el Perú”, afirmó, al tiempo que señaló que el funcionario debería presentar su renuncia y asumir responsabilidades.

Asimismo, indicó que no sería la primera vez que se registran problemas en procesos organizados por la ONPE, recordando antecedentes en elecciones internas de partidos políticos. En esa línea, sostuvo que la responsabilidad recae en la institución y en su titular.

RESPONSABILIDADES PENALES

Finalmente, el exvicepresidente enfatizó que, además de las acciones operativas para garantizar el voto de los ciudadanos afectados, se deben evaluar posibles responsabilidades penales por lo ocurrido, al considerar que miles de personas no pudieron ejercer su derecho al sufragio.