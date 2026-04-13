Jorge del Castillo, Juan Sheput y Rosa Bartra analizan el desarrollo de las elecciones

Tras los últimos incidentes ocurridos en distintos locales de votación, donde no se logró sufragar debido a que el material electoral no llegó a tiempo, más de 63 mil electores no pudieron ejercer su derecho al voto.

Esta situación ha generado cuestionamientos hacia la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE), encabezada por Piero Corvetto, quien anunció la extensión de las votaciones hasta el día siguiente a las 6:00 p. m. en Lima Metropolitana.

SITUACIÓN INÉDITA

Para Rosa Bartha, esta situación es inédita e inaceptable en la historia del Perú, considerando la responsabilidad y el rol que cumple la ONPE. “Esto no solamente elimina en parte la posibilidad de hablar de fraude y, por otro lado, consolida la voluntad democrática de estos electores”, indicó. Asimismo, el excongresista Juan Sheput responsabilizó a las entidades correspondientes de llevar este proceso. “Considero que esta situación como tal tiene que ser investigada, este monstruo de tres cabezas no puede continuar, es decir, la ONPE, el RENIEC y el JNE”, sostuvo.

A pesar de las negligencias registradas, para Jorge del Castillo la voluntad del electorado resulta destacable, ya que pone en valor el compromiso ciudadano por encima de los errores de la ONPE. “Lo importante de esta jornada es la enorme voluntad de la población de ir a votar; la asistencia implica una mayor toma de conciencia, pero de todas maneras creo que es un paso positivo”, agregó.

CUESTIONAMIENTO DE TOMA DE DECISIONES

A raíz del pronunciamiento de Piero Corvetto, Jorge del Castillo calificó de inaceptable el argumento, señalando que el número de ciudadanos perjudicados sería mayor al previsto. “Ese no es el argumento; además, afortunadamente hemos llegado a unos cuantos miles, pero la negligencia abarca casi un millón de votos”, argumentó.

Por otro lado, Bartra cuestiona que estas acciones perjudican la credibilidad del proceso. “La idea de fraude es algo que contamina demasiado el proceso, asi que estas mesas que no son demasiada para afectar el resultado si afectan el proceso (...)”, indicó.