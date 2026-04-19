“Gran marcha por la democracia” congregó a miles de ciudadanos: Rafael López Aliaga encabezó movilización

Miles de ciudadanos se congregaron la tarde del domingo 19 de abril en el Campo de Marte para participar en la denominada “Gran Marcha por la Democracia”, una movilización que busca denunciar un presunto fraude electoral y exigir el respeto al voto ciudadano. La protesta se desarrolló de manera pacífica en la avenida de la Peruanidad, con asistentes portando banderas del Perú.

La marcha fue encabezada por el candidato presidencial Rafael López Aliaga, quien convocó a la ciudadanía a manifestarse tras cuestionar la gestión de la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE) en el reciente proceso electoral. Los participantes expresaron su preocupación por presuntas irregularidades en el conteo de votos.

Durante la concentración, el electo senador José Baella agradeció la asistencia de los manifestantes y exhortó a las autoridades policiales, fiscales y judiciales a acelerar las investigaciones para esclarecer los hechos. Asimismo, se refirió a las más de cinco mil actas observadas, señalando que serán defendidas “como se merece” para garantizar la transparencia del proceso.

EXIGEN RESULTADOS TRANSPARENTES

La movilización ciudadana también tuvo réplicas en otras ciudades del país, como Trujillo, donde decenas de ciudadanos salieron a las calles con consignas en defensa de la democracia y pedidos de nuevas elecciones. Los vecinos participantes insistieron en la necesidad de mayor claridad en los resultados y una pronta respuesta de las autoridades competentes.