El show de las mentiras de Piero Corvetto: las pruebas en imágenes dentro de los almacenes de ONPE

Un reportaje de Panorama desmintió la versión brindada por el jefe de la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE), Piero Corvetto, respecto a los retrasos en la distribución del material electoral durante las recientes elecciones generales del pasado domingo 12 de abril. Según el funcionario, la demora se debió a la falta de camiones por parte de la empresa contratista Galaga.

No obstante, las imágenes y conversaciones difundidas en exclusiva por nuestro periodista Edgard Aguilar ponen en evidencia que decenas de vehículos de la empresa se encontraban dentro de los almacenes de la ONPE listos para operar, pero sin recibir carga. De acuerdo con el informe, los camiones permanecieron inactivos debido a que el material electoral no estaba preparado para su distribución.

En esa línea, Cristian Castillo, abogado de la empresa contratista Galaga, sostuvo que su representada contaba con la flota necesaria para cumplir con el traslado de material electoral, y que el retraso se produjo por la falta de documentos listos para ser despachados. Esta versión contradice lo señalado previamente por la ONPE, que había atribuido la responsabilidad a la empresa logística.

CRECEN LOS CUESTIONAMIENTOS

Tras la difusión de este reportaje de Panorama, se espera el pronunciamiento del jefe de la ONPE, Piero Corvetto. Mientras tanto, crecen los cuestionamientos sobre la transparencia del proceso electoral y hasta se han convocado a movilizaciones masivas en rechazo a estas presuntas irregularidades. Precisamente, el candidato Rafael López Aliaga es quien pide que se realice nuevas elecciones generales.