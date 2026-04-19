Las elecciones plagadas de irregularidades: JNE asegura que resultados finales se prolongarán hasta mayo

El proceso electoral continúa envuelto en controversia tras diversas denuncias de irregularidades que han generado incertidumbre en el país. Mientras la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE) sigue con el conteo de votos, el Jurado Nacional de Elecciones (JNE) informó que los resultados finales podrían prolongarse hasta el mes de mayo.

Desde distintos sectores políticos han surgido posiciones enfrentadas. El candidato de Renovación Popular, Rafael López Aliaga, ha solicitado la anulación de los comicios, además de exigir la destitución y encarcelamiento del jefe de la ONPE, Piero Corvetto, por presuntas irregularidades durante el proceso electoral del pasado 12 de abril.

En contraste, el candidato presidencial de Juntos por el Perú, Roberto Sánchez, rechazó las acusaciones de fraude y pidió respetar los resultados emitidos por la ONPE, instando a su contendor a reconocer la voluntad popular expresada en las urnas. Estas posturas reflejan la creciente polarización en torno a los comicios.

LLAMADO A LA CALMA

Por su parte, el presidente del Jurado Nacional de Elecciones, Roberto Burneo, reconoció la existencia de irregularidades, calificándolas como una situación “gravísima”. No obstante, hizo un llamado a la ciudadanía a mantener la confianza en las instituciones electorales mientras se culmina el proceso de verificación de resultados.