JNE señala que elecciones complementarias son inviables: conteo de votos solo a la espera de actas observadas

El Jurado Nacional de Elecciones declaró por unanimidad la inviabilidad de realizar elecciones complementarias en el marco de las Elecciones Generales 2026, tras evaluar solicitudes presentadas por diversos sectores políticos. A través de un comunicado oficial, el organismo precisó que la decisión se sustenta en un análisis técnico-jurídico elaborado por sus instancias competentes.

Según explicó la entidad, los pedidos buscaban convocar a nuevos comicios antes de la segunda vuelta presidencial, debido a los problemas registrados en la distribución de material electoral durante la jornada del 12 de abril, principalmente en Lima Metropolitana. Sin embargo, el Pleno del JNE concluyó que esta alternativa no es viable dentro del proceso en curso.

En esa línea, el organismo subrayó que el proceso electoral aún no ha concluido y que continúa avanzando mediante la revisión de actas observadas y la resolución de solicitudes de nulidad a cargo de los Jurados Electorales Especiales. Asimismo, reafirmó su compromiso de garantizar la transparencia, legalidad e integridad de los resultados finales.

FIJAN FECHA LÍMITE

Por su parte, la Oficina Nacional de Procesos Electorales informó que el conteo de votos supera el 95 % de avance al 26 de abril, concentrándose en las actas pendientes. El JNE también fijó el 7 de mayo como fecha límite para las audiencias públicas de recuento, medida que busca agilizar el cierre del proceso y asegurar la proclamación oportuna de los resultados oficiales.