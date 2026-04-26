Las denuncias electorales de Renovación Popular: exigen auditoria a sistema y señalan anomalías en actas

El congresista y virtual senador por Renovación Popular, Alejandro Muñante, se pronunció tras la decisión del Jurado Nacional de Elecciones (JNE) de declarar inviable la realización de elecciones complementarias en el marco de los comicios generales 2026. El legislador cuestionó la medida y sostuvo que representa “una abdicación de su rol constitucional”, en medio de los reclamos de diversas agrupaciones políticas.

En esa misma línea, Wilber Medina, representante legal de Renovación Popular, criticó los argumentos del organismo electoral, que señala la inexistencia de un marco legal para convocar a nuevas votaciones. El letrado afirmó que dicha postura no sería correcta y recordó que el propio JNE dispuso ampliar la jornada electoral hasta el 13 de abril, pese a que la normativa establece que las elecciones deben realizarse el segundo domingo de ese mes.

“Estos señores mienten al pueblo peruano cuando dicen que no se pueden realizar elecciones complementarias. El marco constitucional está establecido y señala que el pleno del Jurado aprecia los hechos con criterio de conciencia, aplicando la sana crítica y la lógica, por encima de todo para hacer respetar la genuina voluntad popular expresada en las ánforas”, manifestó Medina.

PIDEN AUDITORIA

En ese contexto, Muñante indicó que su agrupación continuará insistiendo en el pedido de elecciones complementarias, mientras los plazos del proceso electoral siguen en curso. Asimismo, anunció que se ha solicitado una auditoría al proceso, al considerar que existen “razones suficientes” para que esta medida sea aplicada.