Más secretos al interior de la ONPE: continúan revelaciones de mano derecha de funcionario José Samamé

Nuevos cuestionamientos surgen en torno a la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE) tras la difusión de un testimonio que advierte sobre presuntas irregularidades en la organización logística del proceso electoral reciente.

Panorama presentó un audio de Johnny Echevarría Bermúdez, trabajador de la institución y colaborador cercano del exgerente de gestión electoral José Samamé Blas, quien se encuentra detenido. Según su relato, durante la gestión del entonces jefe de la ONPE, Piero Corvetto, no se habrían tomado decisiones óptimas para el desarrollo correcto del proceso.

En los audios difundidos se escuchan afirmaciones sobre presuntas prácticas irregulares vinculadas al servicio de transporte. Además, Echevarría sostuvo que el día de la carga del material electoral se registró un escenario de desorden, sin que se realizara control de calidad a los vehículos encargados del traslado. También indicó que parte del material enviado a provincias habría resultado afectado, incluso con cajas que se habrían mojado durante el transporte.

SITUACIÓN CRÍTICA

El testimonio señala que la situación más crítica se produjo el viernes previo a las elecciones en el almacén de la ONPE en Lurín. Según su versión, el material electoral no se encontraba debidamente embalado y las rutas de distribución se definían en ese mismo momento, lo que generó retrasos y confusión.

Asimismo, cuestionó que, pese a este panorama, se informara públicamente que el traslado del material se desarrollaba con normalidad. Echevarría atribuyó el origen del problema a fallas en el área logística e insinuó la posible existencia de pagos indebidos.