La polémica de la proclamación: JNE oficializaría candidatos que van a segunda vuelta en pocas horas

El Jurado Nacional de Elecciones (JNE) oficializaría en las próximas horas los resultados de la primera vuelta y a los candidatos que pasarían a la segunda vuelta electoral, en un contexto marcado por cuestionamientos y debates en torno al desarrollo del proceso.

La jornada electoral ha sido objeto de diversas observaciones, entre ellas presuntas demoras en la apertura de mesas de votación en distintos distritos de Lima Metropolitana, así como la extensión del horario de votación en algunos casos.

Distintos analistas mantienen posiciones divididas sobre la existencia o no de irregularidades en el último proceso electoral. Algunos sostienen que no existirían pruebas concluyentes de fraude electoral, mientras que otros consideran que los hechos reportados deberían ser materia de revisión más profunda.

MÁS CONTROVERSIAS

Asimismo, continúa la discusión sobre la validez de un número significativo de actas electorales observadas, mientras los organismos electorales han defendido la legalidad del proceso y el tratamiento técnico de dichas actas.