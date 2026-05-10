Radiografía a la bancada fujimorista: luces y sombras del real poder en el Congreso

El nuevo panorama político para los próximos cinco años empieza a definirse tras la publicación de los resultados oficiales de la Oficina Nacional de Procesos Electorales. Fuerza Popular se posiciona como la bancada con mayor representación en el Congreso bicameral, alcanzando 63 escaños proyectados entre ambas cámaras, de los cuales 41 corresponden a diputados.

La histórica militante fujimorista Martha Chávez señaló que contar con un tercio de parlamentarios en el Congreso permitiría evitar una eventual vacancia presidencial en un posible gobierno de Keiko Fujimori. Mientras tanto, el Senado quedaría integrado por seis agrupaciones políticas, entre ellas Juntos por el Perú, Renovación Popular y Partido Cívico Obras.

Aunque el fujimorismo tendrá la bancada más numerosa, no alcanzará una mayoría absoluta en el Congreso. Por ello, los acuerdos y alianzas políticas serán fundamentales para aprobar leyes y definir decisiones importantes que influirán en el desarrollo del país durante los próximos cinco años, a la espera de la segunda vuelta que definirá al nuevo presidente de la República.

POSICIÓN FUJIMORISTA

Entre las figuras más destacadas del fujimorismo en el Senado aparece Miguel Torres, quien se convirtió en el candidato más votado de la Cámara Alta. Asimismo, Patricia Juárez, también senadora electa, defendió el papel de Fuerza Popular en los últimos años y aseguró que su bancada no promovió la inestabilidad política ni las vacancias presidenciales.