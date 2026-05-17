El álbum de los socios de Roberto Sánchez: procesados y detenidos haciendo campaña por el clon de Pedro Castillo

Un reportaje de Panorama reveló los antecedentes y cuestionamientos que rodean a algunos personajes vinculados a la campaña presidencial de Roberto Sánchez, candidato de Juntos por el Perú. La investigación se centró en figuras que actualmente promueven votos para el partido de cara a la segunda vuelta electoral y que registran denuncias, procesos judiciales o presuntos vínculos con organizaciones criminales.

Uno de los casos expuestos es el de Jhuliana Carbonel, candidata al Senado por Juntos por el Perú, quien fue vinculada por el reportaje a la organización criminal “Los Pulpos de La Victoria”, acusada de cobro de cupos en Gamarra y con antecedentes por robo agravado. Además, según la investigación periodística, desde el año 2017 Carbonel aparece relacionada al grupo GREVA, organización social surgida en el Cerro San Cosme y vinculada, según el informe, a exintegrantes del Movimiento Revolucionario Túpac Amaru (MRTA).

El reportaje también menciona a Elmo Ramos Acosta, señalado como líder del GREVA y sindicado como exmiembro emerretista y presunto extorsionador. Panorama sostuvo que este tipo de personajes formarían parte del entorno político y territorial que busca fortalecer la campaña de Roberto Sánchez en distintos sectores populares de Lima y regiones del país.

OTROS CUESTIONADOS PERSONAJES

Otro nombre mencionado fue el de Marcelino Tonconi, quien sería próximo candidato de Juntos por el Perú al Gobierno Regional de Puno y afronta denuncias por presuntos actos de corrupción. El reportaje concluye señalando que diversos personajes cuestionados como Walter Ayala, Antauro Humala y el exfiscal José Domingo Pérez, que vienen participando abiertamente en las actividades políticas y de campaña para respaldar la candidatura presidencial de Roberto Sánchez en la segunda vuelta electoral.