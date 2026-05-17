La proclamación y fin de la primera vuelta: después de 35 días el JNE oficializó resultados

El Jurado Nacional de Elecciones oficializó este domingo 17 de mayo los resultados definitivos de la primera vuelta de las Elecciones Generales 2026, culminando así un proceso de revisión que se extendió durante 35 días desde la jornada electoral del pasado 12 de abril. La proclamación confirmó que Fuerza Popular y Juntos por el Perú competirán en la segunda vuelta presidencial prevista para el próximo 7 de junio.

Según el acta general consolidada presentada por el JNE y ratificada por la Oficina Nacional de Procesos Electorales, la candidata Keiko Fujimori obtuvo 2.877.678 votos válidos, equivalentes al 17,192 % del total, mientras que Roberto Sánchez alcanzó 2.015.114 votos, correspondientes al 12,039 %. Ninguna fórmula presidencial logró superar el 50 % de votos válidos, por lo que el proceso pasará a una segunda vuelta electoral.

La ceremonia de proclamación se realizó en la sede institucional del JNE, ubicada en el distrito limeño de Jesús María, y contó con la presencia de autoridades electorales, representantes de partidos políticos y observadores internacionales. Durante el proceso, el organismo electoral revisó más de 68 mil actas observadas y desarrolló más de 2.300 audiencias públicas transmitidas en directo para garantizar la transparencia del conteo.

CLAVIJO ZANJÓ PRIMERA VUELTA

La secretaria general del Jurado Nacional de Elecciones, Yessica Clavijo, detalló además el resultado final de las principales organizaciones políticas. Después de Fuerza Popular y Juntos por el Perú, se ubicaron Renovación Popular con 1.993.905 votos y el Partido de Buen Gobierno con 1.837.517 sufragios, quedando fuera de la contienda presidencial.