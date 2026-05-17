Las boletas de José Domingo Pérez: lo que usted invirtió en un fiscal que quería ser político

En exclusivo, Panorama reveló documentos sobre las remuneraciones percibidas por el exfiscal José Domingo Pérez durante los años en los que estuvo a cargo de investigaciones vinculadas al caso Caso Odebrecht.

Según el informe, las boletas de pago muestran ingresos mensuales que oscilaron entre los 16 mil y más de 31 mil soles, incluyendo remuneraciones básicas, bonificaciones, gastos operativos y otros conceptos adicionales. En diciembre de 2017 el fiscal habría registrado ingresos por un total de 31 mil 632 soles. Asimismo, en diciembre de 2022 sus ingresos alcanzaron los 19 mil 301 soles.

En octubre de 2025 Pérez recibió diversos conceptos adicionales, entre ellos una bonificación de 7 mil 254 soles, gastos operativos por 9 mil 689 soles, compensación por retardo en ascenso, bono anticorrupción, remuneración básica y bono fiscal, sumando un total de 34 mil 549 soles. Este tipo de pagos se repitieron en distintos meses y años.

PRESENTE DE DOMINGO PÉREZ

Tras ser apartado del Ministerio Público, José Domingo Pérez asumió la defensa legal del expresidente Pedro Castillo, investigado por el intento de golpe de Estado de diciembre de 2022. Asimismo, participó en actividades vinculadas al partido político Juntos por el Perú durante el actual contexto electoral.