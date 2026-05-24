Segunda vuelta: así se lleva a cabo debate de equipos técnicos de Fuerza Popular y Juntos por el Perú

Los equipos técnicos de Fuerza Popular y Juntos por el Perú participan este domingo 24 de mayo en el debate organizado por el Jurado Nacional de Elecciones (JNE), como parte de las actividades previas a la segunda vuelta presidencial. El encuentro se realiza en la sede del JNE, ubicada en el distrito de Jesús María, y tendrá una duración aproximada de una hora y 40 minutos.

El organismo electoral oficializó a los representantes de cada agrupación que expondrán en los distintos bloques temáticos. Entre ellos destacan Pedro Francke y Hernando Cevallos por Juntos por el Perú, mientras que Fuerza Popular contará con la participación de Luis Carranza, Carlos Neuhaus y Rosangella Barbarán. Los temas abordarán reforma del Estado, juventud y deporte, agricultura y medio ambiente, infraestructura, economía, generación del empleo y salud.

Según el formato establecido, Juntos por el Perú iniciará los bloques de reforma del Estado, agricultura y economía, mientras que Fuerza Popular abrirá las exposiciones en juventud, infraestructura y salud. Además, el candidato presidencial Roberto Sánchez confirmó que el exfiscal José Domingo Pérez no participará en el debate técnico debido a que el tema justicia no figura dentro de la agenda establecida por el JNE.

EXPECTATIVA POR DEBATE

En la previa del encuentro, ciudadanos de distintas regiones del país expresaron su expectativa por escuchar propuestas concretas frente a problemas como la inseguridad ciudadana, la corrupción y las dificultades en sectores como educación y agricultura. Este debate técnico es considerado una antesala clave del debate presidencial programado para el próximo 31 de mayo.