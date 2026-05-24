Keiko Fujimori en exclusiva con Panorama: “No se va a poder vacar a ninguna de las dos opciones”

En entrevista exclusiva con Panorama, la lideresa de Fuerza Popular, Keiko Fujimori, afirmó que las primeras encuestas de la segunda vuelta muestran un empate técnico frente al candidato de Juntos por el Perú, Roberto Sánchez, debido al alto porcentaje de electores indecisos y votos en blanco. Asimismo, indicó que retomará sus recorridos por las regiones del sur del país para reforzar su campaña electoral.

Durante la conversación con la periodista Carla Muschi, Fujimori Higuchi señaló que Arequipa y otras regiones sureñas poseen un gran potencial económico, aunque consideró que han sido abandonadas por el Estado durante muchos años. Además, destacó que Fuerza Popular mantiene presencia permanente en las regiones mediante coordinadores y congresistas que recogen las principales demandas de la ciudadanía.

En materia de seguridad ciudadana, la candidata anunció que, de llegar al Gobierno, solicitará facultades legislativas al Congreso durante sus primeros cien días de gestión. Entre las medidas planteadas mencionó el control de fronteras y cárceles, modificaciones al Código Procesal Penal y operativos policiales constantes en las zonas más afectadas por la delincuencia. También propuso incorporar policías o miembros del Ejército en unidades de transporte público para prevenir ataques extorsivos.

SOBRE JULIO VELARDE

Keiko Fujimori también defendió la continuidad de Julio Velarde al frente del Banco Central de Reserva, advirtiendo que un eventual retiro podría generar inflación e inestabilidad económica. Asimismo, sostuvo que Roberto Sánchez mantiene vínculos con Antauro Humala y afirmó que “la ciudadanía se da cuenta” de ello. Finalmente, señaló que ninguna de las fuerzas políticas tendrá mayoría absoluta en el Congreso, por lo que consideró improbable una eventual vacancia presidencial.