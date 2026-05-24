Jorge del Castillo, Yehude Simon y Juan Sheput analizan debate de equipos técnicos

Especialistas y exfiguras políticas analizaron en Panorama el debate de equipos técnicos de Fuerza Popular y Juntos por el Perú realizado con miras a la segunda vuelta electoral. Entre los participantes destacaron Jorge del Castillo, Yehude Simon y Juan Sheput, quienes coincidieron en la importancia de las propuestas presentadas por ambas agrupaciones políticas.

Jorge del Castillo resaltó la presencia de profesionales con amplia trayectoria dentro de los equipos técnicos de Fuerza Popular y Juntos por el Perú. Por su parte, Yehude Simon expresó preocupación por la coherencia entre las propuestas expuestas en el debate y las declaraciones previas del candidato presidencial Roberto Sánchez, al considerar que existirían contradicciones en algunos planteamientos.

En tanto, Juan Sheput sostuvo que, más allá de las figuras técnicas convocadas por ambas agrupaciones, será determinante la propuesta final que presenten los candidatos presidenciales a la ciudadanía. Asimismo, señaló que el debate permitió conocer mejor los planes relacionados con infraestructura, inversión pública y cierre de brechas sociales en el país.

DEBATE Y PROPUESTAS

Durante el encuentro, representantes como Carlos Neuhaus y Gustavo Guerra García debatieron sobre infraestructura y acceso al agua potable. Mientras Neuhaus cuestionó la paralización de obras públicas y destacó la necesidad de mejorar la capacidad técnica en los gobiernos regionales, Guerra García propuso impulsar proyectos de agua potable, corredores logísticos y redes de gasoductos para fortalecer el desarrollo económico.