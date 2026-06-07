Bloque de derecha se unió el día de la elección: Carlos Espá, Jaime de Althaus y Mariela Balbi analizan jornada electoral

En entrevista con Panorama, el excandidato presidencial Carlos Espá destacó la imagen de unidad mostrada por diversos representantes de la derecha peruana durante la jornada electoral. Según explicó, la decisión de acudir a votar junto a Carlos Álvarez y Rafael López Aliaga surgió como una iniciativa para transmitir un mensaje de cohesión política en un momento decisivo para el país.

Espá sostuvo que este gesto buscó evidenciar el respaldo de distintos sectores a la candidatura de Keiko Fujimori y demostrar que existía una posición común de defender al país en esta segunda vuelta presidencial. A su juicio, la presencia conjunta de estas figuras políticas reflejó la consolidación de un bloque democrático dispuesto a asumir una postura clara ante el electorado.

Por su parte, la periodista Mariella Balbi consideró poco probable que los resultados oficiales difieran sustancialmente de las tendencias mostradas por las encuestadoras. Aunque reconoció que la elección se encuentra muy ajustada, señaló que la estrategia de advertir sobre los riesgos de una eventual gestión de la izquierda más radical terminó favoreciendo a Fujimori en la recta final de la campaña.

RESPALDO A KEIKO FUJIMORI

En tanto, el periodista Jaime de Althaus afirmó que los pronunciamientos de Rafael López Aliaga, Jorge Nieto y Carlos Álvarez en los últimos días fueron determinantes para frenar el avance de Roberto Sánchez. Según indicó, la convergencia de estos liderazgos permitió fortalecer el bloque de derecha y consolidar un respaldo que habría influido en el desenlace preliminar de la segunda vuelta electoral.