Keiko Fujimori lidera todas las bocas de urna: así pasó su día electoral

Keiko Fujimori vivió una intensa jornada electoral este domingo 7 de junio, en el marco de la segunda vuelta de las Elecciones Generales 2026. La candidata presidencial de Fuerza Popular comenzó sus actividades desde tempranas horas de la mañana participando en su tradicional desayuno electoral junto a familiares, militantes y simpatizantes en el asentamiento humano El Paraíso, en San Juan de Lurigancho.

La lideresa fujimorista llegó a la Asociación de Vivienda El Paraíso Sector 2 minutos antes de las 9:00 a. m. acompañada por sus hijas Kiara y Kaori Villanella. Durante su recorrido recibió muestras de respaldo de sus seguidores y aprovechó la ocasión para invocar a los ciudadanos a participar activamente en la jornada democrática.

Posteriormente, Fujimori se trasladó al colegio Libertador San Martín, en el distrito de San Borja, donde cumplió con emitir su voto. La candidata estuvo acompañada por familiares, miembros de su agrupación política y un importante contingente de simpatizantes que siguieron de cerca cada una de sus actividades durante el día.

KEIKO FUJIMORI SACA VENTAJA

Al cierre de la jornada, los resultados preliminares de las principales encuestadoras la ubicaron en el primer lugar de la contienda presidencial con 50.53%. Tanto las bocas de urna como los flashes electorales mostraron una ajustada ventaja sobre su rival Roberto Sánchez, mientras el país permanece atento al conteo oficial que realizará la ONPE en las próximas horas.