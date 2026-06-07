Roberto Sánchez vio el flash electoral en la cárcel: entró a Barbadillo como Pedro en su casa

El candidato presidencial de Juntos por el Perú, Roberto Sánchez, siguió la difusión de los primeros resultados de la segunda vuelta electoral tras visitar el penal de Barbadillo, donde habría sostenido una reunión con el expresidente Pedro Castillo.

La visita se produjo minutos antes de que se difundieran los resultados del flash electoral, que marcaron el cierre de la jornada de votación. Sánchez ingresó al establecimiento penitenciario y permaneció en el lugar durante la presentación de las primeras estimaciones realizadas por las encuestadoras.

RESULTADOS A BOCA DE URNA

Según los sondeos a boca de urna, la candidata de Fuerza Popular, Keiko Fujimori, obtuvo una ligera ventaja. Ipsos reportó un 50.7 % de intención de voto para Fujimori frente al 49.3 % alcanzado por Sánchez. En tanto, Datum registró un 50.53 % para la lideresa fujimorista y un 49.47 % para el candidato de Juntos por el Perú.

Tras permanecer en el interior del penal durante la difusión de los resultados, Sánchez abandonó el recinto sin brindar declaraciones a los medios de comunicación que se encontraban en los exteriores.

Posteriormente, el candidato se trasladó a la Plaza San Martín, donde ofreció sus primeras declaraciones sobre las cifras difundidas por las encuestadoras. Sánchez señaló que los resultados reflejan un escenario ajustado y consideró que la diferencia entre ambos postulantes deberá definirse con el conteo oficial de votos.