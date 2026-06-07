Keiko Fujimori sobre resultados del conteo rápido: “Nos encontramos en un empate técnico”

Keiko Fujimori se pronunció luego de conocerse los resultados del conteo rápido que muestran una ajustada diferencia frente a Roberto Sánchez. Durante su mensaje, la candidata de Fuerza Popular señaló que el actual escenario refleja un empate técnico, por lo que consideró prematuro proclamar a un ganador cuando aún falta el procesamiento oficial de las actas electorales.

La lideresa fujimorista sostuvo que sería irresponsable declarar vencedor a cualquiera de los candidatos basándose únicamente en una muestra estadística. En ese sentido, enfatizó que los resultados definitivos solo podrán conocerse una vez que se complete el conteo del 100 % de las actas por parte de la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE).

Asimismo, destacó que la labor de los personeros será fundamental durante las próximas horas y días, debido a la estrecha diferencia registrada entre ambas candidaturas. Fujimori indicó que el trabajo de vigilancia electoral cobra una importancia especial en un contexto tan ajustado y reiteró que su agrupación respetará el resultado final. “Sea cual sea el resultado, lo reconoceremos”, afirmó.

LLAMADO A LA COMUNIDAD INTERNACIONAL

Finalmente, la candidata agradeció tanto a quienes votaron por ella como a quienes optaron por otra alternativa política. También hizo un llamado a la comunidad internacional para que continúe observando el proceso electoral y pidió a la ciudadanía mantener la calma y la esperanza mientras se conocen los resultados oficiales. “Al pueblo peruano le quiero decir que no pierda la esperanza”, expresó.