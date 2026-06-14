Keiko Fujimori a la espera: su estrategia de personeros mantiene confiada a la lideresa de Fuerza Popular

Keiko Fujimori se mantiene a la espera de los resultados finales de las elecciones y evitó proclamarse vencedora pese a que el conteo preliminar le otorga una ventaja cercana a los 70 mil votos sobre su contendor, Roberto Sánchez, de Juntos por el Perú. La lideresa de Fuerza Popular hizo un llamado a la ciudadanía para esperar con serenidad el cierre del proceso electoral.

"Yo invoco a la calma y a esperar los resultados finales con paciencia y serenidad", manifestó la candidata, quien señaló que respetará la decisión definitiva de los organismos electorales. Mientras continúa el procesamiento de las actas, su agrupación política mantiene una intensa labor de vigilancia del escrutinio.

La estrategia de Fuerza Popular se sustenta en el trabajo de miles de personeros distribuidos en el país y en el extranjero. Bajo la iniciativa denominada "Defensores del Perú", liderada por el empresario Luis Dyer Fernández, el partido logró reunir a más de 100 mil voluntarios para supervisar el conteo de votos y realizar observaciones e impugnaciones cuando lo consideren necesario.

ELECCIONES REÑIDAS

En una de las contiendas electorales más ajustadas de los últimos años, el despliegue de personeros ha permitido a la organización política monitorear el proceso acta por acta. Mientras tanto, Keiko Fujimori reiteró que aguardará el 100 % de los resultados oficiales de la ONPE y acatará el pronunciamiento final de las autoridades electorales.