Roberto Sánchez entra en negación: JP pide “Yape”, reconteo total y nulidad de actas

Roberto Sánchez continúa cuestionando los resultados de la segunda vuelta electoral y ha solicitado un reconteo total de votos, además de la nulidad de determinadas actas. El candidato de Juntos por el Perú sostiene que existen presuntas irregularidades en el proceso y espera que las autoridades electorales evalúen sus pedidos.

En medio de este escenario, el líder etnocacerista Antauro Humala, quien respaldó a Sánchez durante la primera vuelta, afirmó que los resultados son claros y recordó que su apoyo fue determinante para que el candidato avanzara a la etapa final de la contienda. Según su análisis, el distanciamiento político entre ambos habría influido en el desenlace electoral.

Durante los primeros reportes del conteo rápido, Roberto Sánchez protagonizó una celebración anticipada en la Plaza San Martín, donde se mostró confiado en obtener la victoria. Sin embargo, integrantes de su equipo técnico señalaron que el ambiente de optimismo respondía a las cifras preliminares que, en ese momento, le eran favorables.

¿ES UN MAL PERDEDOR?

Sin embargo, conforme avanzó el escrutinio oficial y los resultados cambiaron de tendencia, el candidato empezó a denunciar un supuesto fraude y presentó pedidos de revisión del proceso. Ahora, las autoridades electorales deberán evaluar las solicitudes planteadas de acuerdo con los procedimientos establecidos por la ley.