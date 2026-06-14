El corazón del voto peruano: las razones y regiones que decidieron las elecciones

Los resultados de la segunda vuelta presidencial muestran una de las contiendas más ajustadas de la historia democrática reciente del Perú. Aunque la proclamación oficial de los resultados aún está pendiente, las proyecciones basadas en las actas procesadas por la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE) muestran una tendencia favorable a Keiko Fujimori.

La reducida diferencia entre ambos candidatos marcó la jornada posterior a los comicios. Mientras desde Fuerza Popular se evitó realizar celebraciones anticipadas, en Juntos por el Perú continuaron los pronunciamientos y evaluaciones sobre los resultados obtenidos.

COMPORTAMIENTO DEL ELECTORADO

Más allá de las cifras, el proceso electoral deja importantes lecturas sobre el comportamiento del electorado tanto en el país como en el extranjero. Analistas señalan que el mapa de votación mostró variaciones respecto a procesos anteriores y evidenció cambios en algunos sectores tradicionalmente identificados con determinadas tendencias políticas.

En ese contexto, Keiko Fujimori logró incrementar su respaldo en zonas donde históricamente había enfrentado una fuerte resistencia electoral. Aunque los avances fueron moderados, estos resultaron relevantes en una elección definida por márgenes reducidos.

Por otro lado, la organización y despliegue de personeros en los centros de votación permitió a Fuerza Popular realizar un seguimiento detallado del conteo de votos y elaborar sus propias estimaciones durante el desarrollo del escrutinio.