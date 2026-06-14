Implosión dentro de Juntos por el Perú: padre de Antauro Humala acusa responsabilidades tras posible derrota

Tras los ajustados resultados de la segunda vuelta presidencial, comenzaron a surgir cuestionamientos al interior del entorno político que respaldó la candidatura de Roberto Sánchez. En exclusiva para Panorama, Isaac Humala, padre de Antauro Humala, aliado político de Sánchez durante la campaña, expresó sus críticas a algunas de las decisiones adoptadas por el candidato de Juntos por el Perú.

El también excandidato al Senado cuestionó el liderazgo de Sánchez y consideró que parte de su crecimiento político estuvo relacionado con el respaldo recibido por sectores vinculados a Pedro Castillo y a su hijo, Antauro Humala.

ERRORES DURANTE LA CAMPAÑA

Asimismo, manifestó su desacuerdo con la propuesta de otorgar un eventual indulto al expresidente Pedro Castillo. Además, señaló que la incorporación del economista Pedro Francke al equipo técnico de campaña habría sido uno de los errores estratégicos de la candidatura durante la segunda vuelta.

Las declaraciones se producen en medio del análisis interno que realizan diversas agrupaciones políticas tras los resultados electorales, en una elección marcada por una estrecha diferencia entre los candidatos.