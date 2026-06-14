La historia del oxígeno de Roberto Sánchez: por qué Keiko Fujimori venció a Sánchez en su natal Huaral

Durante la primera ola de la pandemia de COVID-19, en julio de 2020, se impulsó en la provincia de Huaral la adquisición de una planta de oxígeno medicinal valorizada en más de medio millón de soles. La gestión contó con la participación de Roberto Sánchez, entonces funcionario de la Municipalidad Provincial de Huaral.

La planta fue adquirida con el objetivo de fortalecer la atención de pacientes afectados y posteriormente fue entregada al hospital de Huaral. Sin embargo, según la información difundida, el equipo presentó problemas desde su puesta en funcionamiento, pese a que el pago al proveedor se habría realizado en su totalidad.

De acuerdo con los reportes, la planta no habría operado adecuadamente debido a problemas de calibración relacionados con la pureza del oxígeno producido. La situación habría sido consignada en diversos informes emitidos por el Ministerio de Salud (Minsa).

PLANTA ALMACENADA

Mientras tanto, otras iniciativas desarrolladas en la provincia permitieron la implementación de plantas de oxígeno que sí lograron operar de manera eficiente durante la emergencia sanitaria. Según Panorma, la planta de oxígeno gestionada en Huaral fue trasladada posteriormente al Hospital de Chancay, donde permanece almacenada.