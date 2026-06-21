Arranca la guerra por la Municipalidad de Lima: 22 partidos inscribieron candidatos para la capital

La carrera por la Municipalidad Metropolitana de Lima ya comenzó. Un total de 22 organizaciones políticas lograron inscribir a sus candidatos y buscarán conquistar el voto de los limeños en las próximas elecciones municipales.

Entre las postulaciones confirmadas figuran el alcalde de Surco, Carlos Bruce, por Somos Perú; el alcalde de Magdalena, Francis Allison, por Avanza País; el exalcalde de Lima y excandidato presidencial Ricardo Belmont, por el Partido Cívico Obras; la actual congresista Susel Paredes, por Ahora Nación; y el presidente del Sistema Metropolitano de la Solidaridad (Sisol), Luis Rubio, por Renovación Popular.

MÁS FIGURAS CONOCIDAS

La lista también incluye a otras figuras conocidas del ámbito político nacional. Entre ellas destacan Daniel Urresti, quien postula por Podemos Perú; el exministro Yehude Simon, por la Coalición Transformadora Tierra Verde; y el exalcalde de San Borja, Alberto Tejada, por Acción Popular.

Por su parte, Fuerza Popular presentó como candidato al actual alcalde de Ancón, Samuel Daza, mientras que Juntos por el Perú apostó por el alcalde de Lurigancho-Chosica, Oswaldo Vargas. Todos ellos buscarán suceder a la actual gestión municipal y liderar la capital durante los próximos años.