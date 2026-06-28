La soledad de Roberto Sánchez: vuelven a agredir a periodista de Panorama en marcha de Juntos por el Perú

Durante la última marcha convocada por Juntos por el Perú, el periodista de Panorama, Edgard Aguilar, fue agredido mientras intentaba realizar preguntas al candidato presidencial Roberto Sánchez. Según el reporte periodístico, simpatizantes del aspirante político reaccionaron con empujones que terminaron por derribar al reportero.

De acuerdo con las imágenes difundidas por el dominical, Aguilar cayó al suelo tras el forcejeo, pero logró incorporarse e insistió en su labor informativa. Sin embargo, volvió a ser retirado a empujones por un grupo de seguidores y cuerpo de seguridad que impedía el acercamiento del equipo de prensa al actual congresista.

En medio del violento incidente, un personal de seguridad intervino en favor de Sánchez. Se trata del policía Paul Edward Castro Arce, miembro de seguridad del Estado, quien sería el encargado del resguardo del candidato. Panorama también señala que dicho efectivo registra al menos dos denuncias previas vinculadas a violencia familiar.

NO ES LA PRIMERA AGRESIÓN

El equipo periodístico de Panorama denunció que no es la primera vez que enfrentan este tipo de agresiones durante coberturas relacionadas con Roberto Sánchez. En un contexto político aún marcado por resultados electorales recientes, la periodista Karina Novoa también fue víctima de agresión en la marcha de la semana pasada.