Cara a cara con “Cheldo”: atropelló a madre e hija y no quiere pagar reparación

Julián Pérez Mallqui, dirigente cocalero del Vraem y virtual diputado por Juntos por el Perú, vuelve a estar en el centro de la polémica por el atropello de una madre y su pequeña hija ocurrido el 9 de febrero de 2024 en la provincia de Pichari, Cusco. El ahora legislador electo cumplió una condena de un año por este caso y recientemente recibió sus credenciales para integrar el próximo Congreso.

De acuerdo con el parte policial, tras el accidente Pérez Mallqui, conocido como "Cheldo", habría intentado darse a la fuga al advertir la presencia de los agentes del orden y fue intervenido luego de una persecución. El documento también señala que presentaba aparentes signos de haber consumido alcohol. Sin embargo, en declaraciones a Panorama, el diputado electo rechazó estas versiones y aseguró que no se trató de un atropello, sino de un choque, además de negar haber escapado o faltado el respeto a la Policía.

Las víctimas sostienen que, pese a la sentencia judicial, el legislador no ha cumplido con pagar la reparación civil superior a los 350 mil soles. Según denunciaron, la menor sufrió graves secuelas tras el accidente y actualmente padece convulsiones, situación que le impide continuar con normalidad sus estudios.

PÉREZ MALLQUI LO NEGÓ TODO

Consultado por Panorama, Julián Pérez Mallqui evitó responder sobre el cumplimiento de la reparación civil y se retiró sin ofrecer mayores explicaciones. El caso ha generado cuestionamientos sobre la responsabilidad del futuro parlamentario frente a las obligaciones derivadas de la sentencia y la situación que aún enfrentan las víctimas.