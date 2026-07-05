La última de 'Chabelita': Congresista presiona por casos que patrocina su propio asesor

La congresista Isabel Cortez, conocida como "Chabelita", fue señalada en un reportaje de Panorama por presuntamente intervenir, desde su labor parlamentaria, en casos vinculados al estudio jurídico donde también ejerce su asesor Luis Fernando Calderón Vargas. La investigación plantea un posible conflicto de intereses debido a la coincidencia entre las gestiones congresales y procesos patrocinados por dicho estudio.

Según el informe, el asesor fue contactado durante el horario laboral del Congreso y se presentó como abogado litigante del estudio jurídico de su padre, ofreciendo asesoría y patrocinio en demandas laborales contra el Estado. Asimismo, se difundieron documentos que muestran que la parlamentaria solicitó una reunión con el RENIEC para abordar un caso impulsado por un sindicato representado por ese mismo estudio.

Durante las consultas de los periodistas, Cortez negó que en su despacho se tramiten demandas judiciales y rechazó haber favorecido intereses privados. Por su parte, Calderón aseguró que no realizó gestiones desde el Congreso en favor del sindicato y afirmó desconocer los procesos legales que llevaba el estudio de su padre.

Especialistas consultados en el reportaje indicaron que, de comprobarse un uso indebido de la función parlamentaria para beneficiar intereses particulares, podrían configurarse eventuales responsabilidades éticas o legales. Hasta el cierre del informe, la congresista rechazó las acusaciones.