Keiko se acerca Trump: mandataria electa dice sí a la coalición de seguridad “Escudo de las Américas”

La presidenta electa Keiko Fujimori confirmó su interés en que el Perú forme parte del denominado “Escudo de las Américas”, una iniciativa impulsada por el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, que busca coordinar acciones militares y estratégicos entre países de la región frente al crimen organizado transnacional, el narcotráfico y la migración irregular.

La postura de la futura mandataria se conoció durante su reciente visita a Estados Unidos, donde sostuvo reuniones con figuras vinculadas al Partido Republicano y participó en actividades con representantes cercanos al entorno político de Trump. Entre ellas destacó una gala privada realizada en Mar-a-Lago, residencia y club privado del mandatario estadounidense en Florida.

Imágenes difundidas en exclusiva por Panorama mostraron parte de los encuentros en los que participó la presidenta electa Keiko Fujimori, donde pudo establecer contacto con dirigentes y asesores del sector republicano. Estas actividades forman parte de los acercamientos internacionales que la mandataria electa empezó a construir antes de asumir el cargo el próximo 28 de julio.

HARÁ EL ANUNCIO EN LOS PRÓXIMOS DÍAS

Consultada sobre la posibilidad de que el Perú integre la coalición de seguridad “Escudo de las Américas”, Fujimori Higuchi señaló que será una decisión que se anunciará en los próximos días. “Nos interesa también formar parte del Escudo de las Américas. Creemos que hay muchas oportunidades de cara a recuperar la paz y luchar contra el crimen organizado”, manifestó ante la prensa.