Esposas de alcaldes tientan ahora el sillón municipal: ¿Reelección encubierta o continuidad de trabajo?

A pocos meses de las elecciones municipales y regionales, varias candidaturas han despertado especial atención debido a que son encabezadas por las esposas de los actuales alcaldes. Aunque la ley electoral no prohíbe estas postulaciones, los casos han generado un intenso debate sobre si representan una legítima continuidad de las gestiones o, por el contrario, forma parte de una estrategia para mantener el control político dentro de una misma familia.

En Magdalena, Carla Robbiano busca suceder en el cargo a su esposo, el alcalde Francis Allison. La candidata rechazó las versiones que apuntan a una eventual injerencia de la actual autoridad en un futuro gobierno municipal y aseguró que tomará sus propias decisiones. Un escenario parecido se presenta en La Molina, donde Lizzi Sueldo, esposa del alcalde Diego Uceda, aspira a convertirse en la próxima burgomaestre con la promesa de liderar personalmente la gestión del distrito.

El Rímac es otro de los distritos donde la presencia de una misma familia en la contienda electoral ha llamado la atención de sus vecinos. Katherine Menéndez, esposa del actual alcalde Néstor de la Rosa, postula como regidora de la Municipalidad Metropolitana de Lima, mientras que su hija, Katherine Angélica de la Rosa Menéndez, busca llegar a la alcaldía distrital. En tanto, el actual alcalde integra la misma lista de su hija y figura como candidato a teniente alcalde.

SAN LUIS Y CIENEGUILLA

La tendencia se replica. Rosario López encabeza la candidatura a la alcaldía de San Luis con el respaldo de una lista en la que participa su esposo, el actual alcalde Ricardo Pérez Castro, como postulante a teniente alcalde. En Cieneguilla ocurre una situación similar con Tensy La Torre y el alcalde Emilio Chávez. Estos casos han puesto sobre la mesa el debate sobre la renovación de liderazgos en los gobiernos locales y el papel que desempeñan los vínculos familiares en la política municipal.