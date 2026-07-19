Keiko se acerca a Milei: entrevista exclusiva a vocero presidencial de la Casa Rosada

El acercamiento entre el próximo gobierno de Keiko Fujimori y la administración del presidente argentino Javier Milei continúa fortaleciéndose. En ese contexto, el primer vicepresidente electo del Perú, Luis Galarreta, visitó la Casa Rosada, en Buenos Aires, donde sostuvo una reunión con Santiago Caputo, principal asesor y estratega político del mandatario argentino, con el objetivo de coordinar una agenda de cooperación entre ambos países.

En entrevista exclusiva para Panorama, el vocero presidencial de la Casa Rosada, Adrián Ravier, confirmó que Javier Milei asistirá a la ceremonia de juramentación de Keiko Fujimori, prevista para el próximo 28 de julio. "El presidente Milei se mostró contento por la elección de Keiko Fujimori como presidenta de Perú y por el apoyo hacia las ideas de la libertad", manifestó al destacar la sintonía política entre ambos gobiernos.

En diálogo con la periodista Melissa Rodríguez, Ravier sostuvo además que Argentina busca fortalecer los vínculos con el Perú sobre la base de principios comunes relacionados con la libertad económica. "Queremos que los pueblos comprendan la importancia de recuperar las ideas de la libertad", afirmó, al remarcar el interés del gobierno argentino en impulsar una relación cercana de cooperación con la nueva administración peruana.

MODELO ECONÓMICO PERUANO

El portavoz también destacó el desempeño económico del Perú, señalando que el modelo peruano constituye una referencia para su país debido a su capacidad para mantener controlada la inflación, pese al contexto de inestabilidad política y social. La visita de Luis Galarreta y la confirmación de la presencia de Javier Milei en Lima evidencian el inicio de una nueva etapa en las relaciones bilaterales entre ambos gobiernos.