Jerí defiende su medalla: expresidente responde sobre su polémica condecoración del Congreso

El expresidente José Jerí rompió su silencio y se pronunció sobre la controversia generada por la condecoración que recibió del Congreso de la República. En una entrevista exclusiva, el exmandatario defendió el reconocimiento otorgado por el Parlamento y sostuvo que este tipo de distinciones forman parte de un protocolo que alcanza a todos los expresidentes del país.

Durante la conversación con la periodista Maribel Figueroa, Jerí reveló que fue él quien solicitó al presidente del Congreso, Fernando Rospigliosi, que la ceremonia de condecoración se realizara antes de la culminación del actual periodo legislativo. Según explicó, no considera que el homenaje tenga un carácter excepcional, sino que responde a una práctica institucional.

El exjefe de Estado también se refirió a la censura que marcó el final de su gestión y señaló que ese episodio forma parte del pasado. No obstante, reconoció que la experiencia le dejó importantes lecciones sobre decisiones que no volvería a tomar y asuntos que quedaron pendientes durante su administración. Asimismo, confesó que le hubiera gustado entregar personalmente la banda presidencial a la presidenta electa, Keiko Fujimori.

¿SOLICITARÁ PENSIÓ VITALICIA?

Finalmente, José Jerí indicó que en su momento evaluará la posibilidad de solicitar una pensión vitalicia en su condición de expresidente de la República, aunque precisó que aún no ha tomado una decisión definitiva sobre esta petición. Asimismo, no descartó trabajar en algún ministerio ante una eventual invitación de la presidenta electa Keiko Fujimori, aunque reconoció que este ofrecimiento todavía no ha ocurrido.