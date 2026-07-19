El detrás de cámaras de la entrega de credenciales a Keiko: el invitado Balcázar y lo que deja en Palacio de Gobierno

La entrega de credenciales a Keiko Fujimori como presidenta electa para el periodo 2026-2031 dejó imágenes que marcaron el cierre oficial del proceso electoral. La ceremonia, organizada por el Jurado Nacional de Elecciones (JNE) en el Gran Teatro Nacional, reunió a autoridades, familiares e invitados especiales. Fujimori llegó acompañada por sus hijas y los vicepresidentes electos Luis Galarreta y Miguel Torres, mientras que entre los asistentes destacó la presencia del presidente José María Balcázar, quien dejará el cargo el próximo 28 de julio.

Vestida completamente de blanco, la mandataria electa recibió el documento que la acredita como próxima jefa de Estado y no pudo ocultar su emoción al mostrar las credenciales ante los asistentes. Durante su discurso, recordó el camino recorrido hasta alcanzar la Presidencia y aseguró que nunca perdió la convicción de defender la democracia. "Este camino no ha sido sencillo, pero nunca perdí la convicción de que la democracia siempre merece ser defendida y que el Perú siempre vale la pena todo esfuerzo", expresó.

En su mensaje, Keiko Fujimori planteó los principales ejes de su próximo gobierno y aseguró que impulsará una gestión basada en metas concretas, evaluación permanente y apertura a profesionales con capacidad técnica, sin importar su afiliación política. Asimismo, hizo un llamado a la reconciliación nacional y convocó a las fuerzas políticas, autoridades regionales, el sector privado y la ciudadanía a trabajar de manera conjunta para impulsar el desarrollo del país y recuperar la confianza en las instituciones.

KEIKO FUJIMORI Y SU DISCURSO

La presidenta electa también dirigió un mensaje a quienes no respaldaron su candidatura, comprometiéndose a gobernar para todos los peruanos y a reducir las brechas sociales mediante la generación de oportunidades para todos los peruanos. Finalmente, sostuvo que espera culminar su mandato con un país "más seguro, más justo, más próspero y más unido", dando así el primer paso hacia la transición que culminará con su juramentación como presidenta de la República el próximo 28 de julio.