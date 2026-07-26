Suspenden a Silvana Robles por posible traición: senadora se defiende en Panorama

La elección de la Mesa Directiva del Senado continúa generando repercusiones políticas. La bancada de Juntos por el Perú anunció la suspensión de la senadora Silvana Robles tras ser señalada de haber incumplido el acuerdo de votar en bloque por la Lista 2, luego de que un voto viciado permitiera el triunfo de la lista encabezada por Miguel Torres, de Fuerza Popular.

Tras el anuncio realizado por Roberto Sánchez, Silvana Robles se comunicó telefónicamente con el programa Panorama para rechazar las acusaciones. La senadora afirmó que votó por la Lista 2 y negó haber favorecido al fujimorismo. Además, explicó que no mostró públicamente su cédula de votación por un descuido involuntario y no con la intención de ocultar su decisión.

En diálogo con Carla Muschi, Robles pidió revisar las cámaras de seguridad del Hemiciclo para esclarecer lo ocurrido y determinar el origen del voto viciado. Asimismo, aseguró que colaborará con todas las investigaciones e indagaciones que realice su bancada y reiteró que su voto fue coherente con el acuerdo político alcanzado por el bloque de oposición.

SE SOMETERÁ A LAS INVESTIGACIONES

Por su parte, Roberto Sánchez informó que la suspensión de la senadora se mantendrá mientras concluyen las investigaciones internas. La polémica surgió luego de que un sufragio anulado inclinara la elección de la Mesa Directiva del Senado a favor de la alianza conformada por Fuerza Popular y Renovación Popular, desatando acusaciones de una presunta traición dentro de la oposición.