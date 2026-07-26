Keiko Fujimori entra en funciones: conozca a los futuros ministros

A dos días de asumir la Presidencia de la República, Keiko Fujimori tendría definido el gabinete ministerial que la acompañará al inicio de su gestión. La juramentación de los ministros estaría prevista para este martes 28 de julio a las 5:00 p. m., marcando el inicio oficial del nuevo Gobierno.

El equipo ministerial llegaría con el reto de atender las principales demandas de la ciudadanía, entre ellas el fortalecimiento de la seguridad ciudadana y las acciones de prevención frente al posible impacto del fenómeno El Niño.

POSIBLE GABINETE MINISTERIAL

Según fuentes de Panorama, Luis Galarreta asumiría la Presidencia del Consejo de Ministros. En tanto, Ernesto Álvarez Miranda sería designado en el Ministerio de Justicia, Elmer Cuba en Economía y Finanzas, Mauricio Arnillas en Vivienda, Construcción y Saneamiento, Rafael Rey en Transportes y Comunicaciones y César Astudillo en el Ministerio del Interior.

Asimismo, Guillermo Chino ocuparía la cartera de Energía y Minas; Rafael Belaúnde estaría al frente del Ministerio de Defensa; Carlos Espá asumiría Relaciones Exteriores; Marco Vinelli sería el titular del Ministerio de Desarrollo Agrario y Riego; Vladimiro Huaroc dirigiría el Ministerio del Ambiente; y José Antonio Chang encabezaría el Ministerio de Educación.