Análisis de la elección de Miguel Torres como presidente del Senado

En entrevista con el programa Panorama, Patricia Juárez, senadora electa por el partido Fuerza Popular, destacó la elección de Miguel Torres como presidente del Senado para el periodo 2026-2027 y señaló que su gestión debe desarrollarse en coordinación con la presidenta Keiko Fujimori para fortalecer la estabilidad política del país.

Juárez también se pronunció sobre la situación de Silvana Robles, quien fue suspendida por Juntos por el Perú tras ser acusada de una presunta traición al bloque opositor durante la elección de la Mesa Directiva. La parlamentaria fujimorista cuestionó esta acusación y sostuvo que no tendría sustento, al recordar que Robles mantuvo durante años una posición crítica frente al fujimorismo.

Por su parte, Flavio Figallo, senador del Partido del Buen Gobierno, afirmó que la elección de las Mesas Directivas del Senado y la Cámara de Diputados permite equilibrar el poder entre el Ejecutivo y el Legislativo. Además, señaló que su bancada no obligó a ningún parlamentario a mostrar su voto y consideró que la situación de Silvana Robles debe ser resuelta dentro de su propia organización política.

LLAMADO AL CONSENSO

En tanto, el senador de Renovación Popular, Francisco José Calisto Giampietri, hizo un llamado al diálogo entre el oficialismo y la oposición en el Legislativo. Sostuvo que, más allá de las diferencias políticas, las bancadas deben concentrarse en atender los principales problemas del país y aprobar medidas urgentes para beneficio de la ciudadanía.