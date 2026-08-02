Habla víctima del diputado alias "Cheldo": audios, chats y videos confirman premeditación para la agresión

Solo seis días después de juramentar como diputado, Julián Pérez, de Juntos por el Perú, fue detenido y trasladado a la Comisaría PNP de San Miguel tras ser denunciado por una presunta agresión física contra su expareja. Panorama accedió en exclusiva a audios, conversaciones de chat, videos y fotografías que aportarían nuevos elementos sobre las circunstancias previas a la presunta agresión.

Imágenes de cámaras de seguridad registraron el momento en que el legislador llegó hasta la vivienda de su expareja el jueves 30 de julio, alrededor de las 8:30 de la mañana. En los registros se observa que permanecía en una camioneta hasta que el padre de la mujer salió del inmueble para realizar unas refacciones.

Fue entonces cuando Pérez descendió del vehículo e ingresó a la vivienda aprovechando que la puerta se encontraba abierta. Posteriormente, habría ingresado hasta la habitación de su expareja, donde, según la denuncia, profirió una serie de calificativos contra la mujer, quien al advertir su presencia llamó a la Policía.

Tras la intervención policial, cerca de las 9:00 de la mañana, el diputado volvió a comunicarse con su expareja. En los mensajes a los que accedió Panorama, manifestó su preocupación por el "daño político" que, según él, estaba enfrentando y le pidió solucionar la situación.

ANTECEDENTES

Otro hecho que llamó la atención ocurrió después de la intervención. El legislador se retiró conduciendo una camioneta pese a que su licencia de conducir figura actualmente como bloqueada. Pérez registra además antecedentes judiciales. En 2024 estuvo involucrado en el atropello de una madre y su hija con la misma camioneta. Asimismo, registra antecedentes por violencia familiar y falsa declaración en procedimiento administrativo.