Hablan los ministros de las urgencias: entrevista con ministros de Fujimori que saltan a la cancha

El nuevo Gobierno inicia su gestión con diversos temas prioritarios por atender. Panorama conversó en exclusiva con algunos ministros sobre la situación en la que reciben sus respectivas carteras y los principales desafíos que deberán enfrentar durante los próximos meses.

MINISTROS DE LAS URGENCIAS

El ministro de Trabajo y Promoción del Empleo, Juan Sheput, señaló que encontró un sector con problemas relacionados con la organización de sus funcionarios. Esta cartera tiene entre sus principales desafíos la situación del empleo formal, además de los asuntos vinculados a EsSalud y las reformas pendientes en materia laboral.

Por su parte, el ministro de Transportes y Comunicaciones, Rafael Rey, asumió uno de los sectores con mayor presupuesto y con diversos proyectos de infraestructura pendientes. Al ser consultado sobre la disponibilidad de recursos para cumplir con los anuncios realizados por la presidenta Keiko Fujimori durante su primer Mensaje a la Nación, Rey sostuvo que no sería posible ejecutar todas las medidas de manera inmediata, pero sí comenzar su implementación.

En tanto, la ministra de la Mujer y Poblaciones Vulnerables, María Seminario, señaló que recibe una cartera con problemas estructurales y limitaciones presupuestales para atender a la población vulnerable. "El ministerio es un ente prestador de servicios y le falta infraestructura, además de muy poca plata para la inversión", indicó.