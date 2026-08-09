Betssy se salió con la suya: exministra sentenciada partió a México en avión de lujo

La exprimera ministra Betssy Chávez viajó a México tras recibir un salvoconducto del Gobierno de la presidenta Keiko Fujimori. La exfuncionaria, quien permanecía refugiada en la Embajada de México en Lima desde hace más de 200 días, abandonó el territorio peruano rumbo al país azteca para hacer efectivo el asilo político concedido por la administración de Claudia Sheinbaum.

La llegada de la expremier a territorio mexicano fue confirmada por autoridades de ese país. El canciller mexicano, Roberto Velasco, señaló que Chávez se encontraba en camino a México, mientras que la presidenta Claudia Sheinbaum también confirmó su llegada como parte del proceso de restablecimiento de las relaciones diplomáticas entre ambos gobiernos.

Chávez fue condenada a 11 años y 5 meses de prisión por el delito de conspiración para la rebelión, en el marco del proceso relacionado con el intento de golpe de Estado de diciembre de 2022. Su permanencia en la sede diplomática mexicana se extendió durante varios meses mientras se esperaba una decisión sobre el salvoconducto que le permitiría abandonar el país.

REACCIONES

El caso también generó reacciones desde el Congreso. Algunos parlamentarios señalaron que la decisión sobre el salvoconducto correspondía al Poder Ejecutivo, mientras que otros cuestionaron que se haya permitido la salida del país de una persona que cuenta con una sentencia judicial.